Calcio Promozione, mercoledì il Gabicce Gradara in Coppa Italia: affronta in casa il Santa Veneranda

Sport

Gabicce Mare

| 17:48 - 09 Ottobre 2018

Mercoledì alle 15,30 torna la Coppa Italia. Il Gabicce Gradara ospita nel secondo turno del triangolare il Santa Veneranda che nella prima partita ha sconfitto il Valfoglia per 2-0 (all'esordio la squadra di Papini ha vinto in trasferta sul campo del Valfoglia per 2-1 con reti di Vegliò e Grassi). Tutti sono disponibili. Il tecnico farà giocare chi finora ha avuto meno spazio e degli under per far acquistare loro il ritmo partita e vederli all'opera. C'è la voglia di ben figurare e si superare il turno (occorre vincere) anche se il primo obiettivo resta il campionato: nel prossimo turno trasferta sul difficile campo della Vigor Senigallia, una delle squadra più ambiziose del girone.

Tornando alla partita contro l'Osimo Stazione, il tecnico della squadra rossoblu commenta: “Nel primo tempo non siamo riusciti a fare il nostro gioco in quanto l'avversario, dopo il gol del vantaggio, ha spezzato continuamente il gioco cercando coi lanci di tenerci lunghi – dice Papini – Nella ripresa abbiamo fatto meglio e avremmo potuto anche vincere sfruttando alcune delle situazioni favorevoli che siamo riusciti a creare”.