Le piranhas Valmarecchia conquistano la Coppa Regione Emilia Romagna

| 17:37 - 09 Ottobre 2018

Le Piranhas Valmarecchia hanno conquistato domenica scorsa sul campo amico di Villa Verucchio la Coppa regione Emilia Romagna, categoria Ragazze Under 13 softball. Anche se era una vittoria quasi annunciata, è stata una prestazione non brillante quella che hanno fornito le ragazze contro lo Junior Parma. Il punteggio finale 16 a 7 permette così alle under 13 di mettere in bacheca la coppa. Diverse ragazze nella prossima stagione agonistica passeranno di categoria e si inizierà con le ultime arrivate un nuovo ciclo.

Domenica, intanto, sul campo comunale da softball di Villa Verucchio in via Casetti 2155, la Valmarecchia Baseball e Softball ha organizzato, dalle ore 14:30, l'Open Day Baseball e Softball aperto a tutte/i i curiosi di questi sport. Alle 17:00, in chiusura della giornata, ci sarà l'ormai classica sfida genitori contro figli.

Lunedì infine inizia il 3° torneo Slow Pitch in Valmarecchia con quattro formazioni che si contenderanno la vittoria: i padroni di casa Piranhas, Margaritas, 5th Strada e i Multicolor, formazione composta da giocatori provenienti da diverse squadre locali.