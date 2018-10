Boccette, nel Memorial Falchetti di goriziana il riminese Mussoni brucia il campione Iuri Minoccheri

Sport

Rimini

09 Ottobre 2018



Il riminese Paolo Mussoni brucia al terzo set (413 a 386) il campione italiano della specialità Iuri Minoccheri di Forlì e si aggiudica il 2° Memorial Tonino Falchetti, prima gara nazionale di selezione master goriziana della stagione 2018 - 2019. Dopo i primi due set senza storia , Mussoni ha vinto il primo 401 a 239 e Minoccheri il secondo 413 a194, nel terzo si è vista una partita spettacolare e di altissimo equilibrio che si è spezzato a favore di Mussoni solo al fotofinish appena dopo che Minoccheri aveva fallito di un’inezia il match ball. Terzo posto per il veneziano Francesco Poletto e per il forlivese Stefano Nanni. La gara ha coinvolto 103 atleti aspiranti master e sedici master Goriziana presso i csb Biliardoteca Vie Nuove e Csb Andreoni di Firenze. Le fasi salienti sono state catturate da Teleromagna per la puntata settimanale de “Il Pallino Blu” in onda questa settimana sul canale 14 da giovedì alle ore 17.00 e replicate nella giornata alle ore 24.00.

Nella foto: da sx Paolo Mussoni (1° Class.), Loris De Cesari (Cons. Federale) e Iuri Minoccheri