Riapre il Conad di via Carpi a Riccione, nuova gestione e dieci posti di lavoro in più

Attualità

Riccione

| 16:53 - 09 Ottobre 2018

Nuova gestione per il Conad City di via Carpi 4 a Riccione, che riapre al pubblico giovedì 11 ottobre dopo una ristrutturazione totale. Il negozio passa alla società Sapori Moderni snc, dei soci Roberto Bianchini e Monica Cecchetti, realtà operativa da oltre un ventennio in provincia, dove già gestisce il Conad City di Rimini in via Bidente I, zona Villaggio Primo Maggio.







Nel Conad City di via Carpi sono occupate una quarantina di persone, tra quelle già dipendenti del precedente gestore (oltre trenta) e le nuove assunzioni che si sono rese necessarie per i reparti che sono stati aggiunti.





Il punto vendita è stato oggetto nei giorni scorsi di un profondo intervento che ne ha cambiato completamente l’assetto; totalmente nuova la struttura, nella quale si è puntato su scelte innovative anche in termini di risparmio energetico e rispetto dell’ambiente. Nuovi anche i servizi introdotti. Si va dal reparto pescheria al banco servito della carne, passando per la gastronomia calda che proporrà ogni giorno un ampio assortimento di piatti pronti per pranzo e cena, senza dimenticare le casse self, unico esempio in un negozio City.





“Per noi si tratta di una scommessa fondamentale”, commentano Bianchini e Cecchetti. “Aggiungiamo infatti al nostro punto vendita di Rimini, di 250 mq, un nuovo negozio di dimensioni molto maggiori (quasi 600 mq). Ci presentiamo alla clientela con una possibilità di scelta molto ampliata, che spazia adesso davvero in tutti i reparti. Attenzione massima, come nostra consuetudine, sarà riservata ai freschi ma principalmente al livello di cortesia e servizio verso i consumatori, vera cifra distintiva del nostro modo di fare commercio. Soprattutto nei negozi di vicinato è essenziale infatti entrare in sintonia con chi ogni giorno ci sceglie per la spesa e cerca non solo un prodotto, ma la gentilezza, la competenza, l’esperienza di chi fa questo mestiere con passione e impegno”.





Il City di via Carpi sarà aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle ore 20,30 e la domenica dalle ore 8 alle ore 13.