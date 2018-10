Ecco la convenzione per gli interventi sulla SS16: sei a Rimini, quattro tra Riccione e Misano. Gnassi contro Croatti

Attualità

15:48 - 09 Ottobre 2018

Proprio martedì mattina il presidente uscente della Provincia di Rimini Andrea Gnassi ha firmato la convenzione per gli interventi sulla Statale 16 che dovrebbero partire sulla metà del 2019 dopo un travagliato iter burocratico e amministrativo durato una decina di anni. “Li abbiamo strappati con le unghie a società Autostrade a fronte della realizzazione della terza corsia dell'autostrada a suo tempo osteggiata da chi – il riferimento è ai 5 Stelle e in particolare al parlamentare Marco Croatti - ora vuole mettere invece il cappello su questi interventi fino addiritura intestarseli. sono di grande importanza in quanto sono coinvolti pezzi di città attraverso sottopassi e piste ciclopedonali”.

Gnassi, infatti, ricorda la battaglia del comitato contro la terza corsia dell'A14, che ha visto al suo fianco i grillini, in quanto vedeva nell'opera una fonte di inquinamento atmosferico con forte rischio per la salute.

Sei di questi interenti insistono sul territorio di Rimini: percorso ciclopedonale zona Covignano; attraversamento ciclopedonale SS16-via Covignano; attraversamento ciclopedonale SS16-intersezione via Grottarossa e SS/16; attraversamento ciclopedonale SS16-via Coriano; rotatoria: intersezione SS16-SS72; rotatoria intersezione SS17-SP41 Montescudo/Coriano.

Quattro gli interventi previsti nei Comuni di Riccione e Misano: viabilità di collegamento via Venezia-via Udine e via Berlinguer-via Tavoleto; percorso ciclopedonale zona Scacciano; completamento di viabilità di servizio del'autodromo di Misano.





