Centro Karate Riccione protagonista al Campionato Italiano Esordienti B al PalaPellicone di Ostia

| 15:13 - 09 Ottobre 2018

Grande risultato del Centro karate Riccione che porta due atleti sul podio ai Campionati Italiani Fijlkam. Chiara Bacchini e Sofia Cherubini hanno conquistato entrambe il bronzo nella categoria Esordienti B. Le sensazioni che potessero fare una gara brillante si erano palesate la settimana scorsa, durante il Campionato Regionale di Forlì in cui le due atlete riccionesi si sono piazzate rispettivamente prima e seconda. Le ragazze erano in gran forma e la preparazione atletica svolta in estate dal responsabile tecnico Riccardo Salvatori aveva aggiunto potenza e velocità alle tecniche. Il Campionato Italiano però, è una gara a sé stante, di difficoltà estrema: coinvolge tutte le atlete più forti d’Italia che lottano alla morte per passare turno dopo turno. Chiara e Sofia hanno beneficiato del sorteggio che le vedeva gareggiare in pole differenti, evitando quindi lo scontro fratricida.

I loro percorsi sono stati simili. Chiara ha superato Del Vecchio e la Tessarin, fermandosi solo per 3 a 2 contro Parola, che si è laureata campionessa Italiana, per poi regolare brillantemente nei ripescaggi Baralla e in finale per il terzo posto Dominijanni.

Sofia ha passato il turno preliminare contro Piscitelli, per poi liquidare nell'ordine Zanin e Ingusci, fermandosi solo in semifinale di pole contro Gruppioni. Anche Sofia come Chiara, nei ripescaggi ha eliminato prima Totaro, conquistando poi il bronzo contro Buoso.

Soddisfazione nella soddisfazione per il Centro Karate Riccione è il primo posto tra le società partecipanti, dato dalla somma dei punteggi ottenuti.

“Portare due atlete a podio in una gara così importante - spiega la team manager del CKR Manuela Gasperoni - è gratificante per la società e consente ai tecnici di valutare il grado di competitività costruito durante gli allenamenti. Il Centro Karate Riccione si mantiene ai vertici nazionali , creando continuità e portando atleti di diverse generazione a conquistare risultati prestigiosi”.