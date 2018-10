Misano, piace a operatori e clienti il nuovo mercato ambulante invernale

Attualità

Misano Adriatico

| 15:10 - 09 Ottobre 2018

Ha soddisfatto ambulanti, negozianti e clienti il trasloco del mercato settimanale invernale del martedì. Oggi, dopo che il maltempo della scorsa settimana ha fatto slittare l'avvio del trasferimento, si è svolta la prima mattinata nelle nuove postazioni, allestite lungo parte delle vie Dante e Romagna e sul lato mare del parcheggio di via Romagna, vicino alle Poste e all'Arena 58. Sono 56 i commercianti ambulanti che partecipano al mercato invernale del martedì, a cui finora era stata dedicata l'area del parcheggio di viale Toscana.

Per gli operatori il trasferimento è stato decisamente positivo, sottolinea Gilberta Galli, Segretario di Confesercenti Misano Adriatico. “Con l'Amministrazione comunale e con le associazioni degli ambulanti Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio abbiamo lavorato a lungo sullo spostamento del mercato, frutto di accordo e condivisione. C'è soddisfazione da parte di tutti. La posizione individuata è funzionale sia agli operatori ambulanti, che godono della nuova disposizione lineare, sia alle attività economiche dell'area aperte tutto l'anno, che beneficiano del maggiore afflusso di pubblico richiamato dal mercato invernale, sia agli acquirenti, per cui è più piacevole passeggiare e fare acquisti. Restano ora alcuni piccoli interventi di riqualificazione da parte del Comune, come l'abbattimento di un muretto e alcune riasfaltature”.