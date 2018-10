Violenza sessuale in spiaggia, sindaco Riccione: 'vicini alla ragazza, ma si faccia chiarezza'

Attualità

Riccione

| 15:06 - 09 Ottobre 2018

"In attesa di tutti gli accertamenti da parte degli inquirenti, a nome dell'amministrazione, confidiamo che venga fatta piena e completa luce sul denunciato episodio di violenza da parte di una ragazza di nazionalità canadese". Lo dice in una dichiarazione il sindaco di Riccione Renata Tosi, dopo la denuncia di una studentessa di 22 anni, finita al pronto soccorso nella notte tra domenica e lunedì. "Auspicando con forza che la ragazza non abbia subito un'aggressione fisica o di natura sessuale, oggetto di indagine da parte della Polizia Scientifica, ribadiamo la massima vicinanza alla giovane donna. La città di Riccione - prosegue - esprime ferma condanna di fronte ad ogni forma di violenza, la sicurezza dei sui abitanti e visitatori costituisce la prima priorità della città. Per questo motivo si ribadisce la totale vicinanza alla ragazza e si augura che al più presto venga fatta la dovuta chiarezza".