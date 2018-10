Basket: RBR a valanga, 242 quote sottoscritte. La carica di Promozione Alberghiera e Gianluca Chiriatti

Sport

| 14:49 - 09 Ottobre 2018

Mentre si contano i giorni che separano i ragazzi di Massimo Bernardi dall’esordio storico al Flaminio (domenica ore 18 contro la Salus Bologna), il mondo RBR si allarga sempre di più ed è un universo meraviglioso, composto da tante ‘stelle’ pronte a illuminare la strada verso una vera Rinascita.

Ad oggi, infatti, le quote sottoscritte sono 243 ed è un risultato clamoroso se si pensa al fatto che questa società è nata meno di 3 mesi fa: l’incredibile partecipazione ‘popolare’ di società sportive, persone, aziende e imprenditori conferma che il progetto RBR è solido, perseguibile e ‘contagioso’, tanto da aver sfondato anche la porta di due realtà turistiche di primissimo livello sul territorio, Promozione Alberghiera e Top Hotels Srl, nella persona dell’amministratore unico Gianluca Chiriatti.

PROMOZIONE ALBERGHIERA

Promozione Alberghiera nasce nel 1968 come espressione della collaborazione di 9 operatori turistici che oggi sono quasi 200. “Il valore del nostro territorio è sotto gli occhi di tutto il mondo – afferma il presidente di PA, Antonio Carasso –, abbiamo un’ottima gastronomia, un buon mare e una buona accoglienza. Chi punta sul territorio sposa per forza la nostra città, ecco perché è da anni che investiamo nello sport e quando ci hanno proposto di sostenere RBR, progetto etico, sociale e basato proprio sul concetto di territorio, non ci abbiamo pensato neppure un secondo. Cercavamo qualcosa a lungo termine, solido, legato alla nostra ‘gente’: non per niente il nostro slogan è ‘A tutela dell’ospite’. Quest anno ricorre il 50esimo anniversario della Cooperativa e il nostro ingresso in RBR in tal senso è stato come farci un regalo”.



GIANLUCA CHIRIATTI – TOP HOTELS SRL

Restituire al territorio ciò che il territorio ti ‘dona’. L’imprenditoria di Rimini è anche questo, non pensavate? Invece sì, e l’esempio ‘vivente’ è rappresentato da Gianluca Chiriatti, amministratore unico di Top Hotels SRL che, ‘adottato’ dalla nostra città, ha deciso di partecipare alla ‘Rinascita’ del basket riminese in maniera fattiva. “Mi piace tutto di questa iniziativa, l’unità di intenti, l’entusiasmo e le idee chiare – le sue parole –.Non ho mai seguito personalmente la pallacanestro, ma lo farò con la voglia di chi vuole scoprire uno sport attraverso la crescita del movimento giovanile e l’aggregazione delle famiglie. Se poi arriveranno anche i risultati sportivi, tanto meglio”.



ABBONAMENTI

La campagna abbonamenti “Entra nell'arena” prosegue tutti i giorni al Palasport Flaminio: fino a venerdì gli orari sono 9-12 e 18-20, sabato mattina 10-13.