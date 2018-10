Cinque reporter da Regno Unito e Irlanda alla scoperta delle bellezze della Valmarecchia

Turismo

Valmarecchia

09 Ottobre 2018

Cinque reporter (tre dal Regno Unito, due dall’Irlanda) saranno in Emilia Romagna dall’11 al 14 ottobre per partecipare ad un educational tour alla scoperta della Rimini di Fellini e dei cantieri del suo cambiamento, delle bellezze di Ravenna e della Valmarecchia, delle eccellenze enogastronomiche regionali con tappe al parco agrolimentare FICO Eataly World di Bologna e alla Fiera del Tartufo Bianco di Sant’Agata Feltria (Rn).

L’iniziativa promozionale, per questi mercati della vacanza, è organizzata da APT Servizi Emilia Romagna.

I tre giornalisti del Regno Unito presenti scrivono per la rivista mensile di lifestyle e lusso “Mayfair times” (30.000 copie), l’edizione online del settimanale “The Week” (2 milioni di visitatori unici mensili), il giovane e seguito digital newspaper “The London Economics”, che ospita una sezione Food e una travel (1,6 milioni di visitatori unici mensili).

I giornalisti irlandesi che saranno presenti scrivono per l’edizione domenicale del “Sunday Business Post” (100.000 copie) e per “YOU magazine”, supplemento del sabato del quotidiano “Irish Daily Mail” (60.000 copie).

Il programma dell’educational tour inizierà giovedì 11 ottobre con la visita, a Bologna, al Parco Agroalimentare FICO Eataly World. Poi seguirà il trasferimento a Santarcangelo di Romagna, per un tour a piedi nel centro storico, e la sosta in un vicino agriturismo, per un corso di cucina sulla preparazione sulla piadina e cassoni romagnoli.

Il giorno seguente, il gruppo dei reporter farà tappa all’Antica Stamperia Artigiana di tele a ruggine “Marchi” di Santarcangelo di Romagna, prima di raggiungere Ravenna dove è previsto un tour del centro storico per ammirare i mosaici dichiarati Patrimonio Unesco. Nel pomeriggio i giornalisti raggiungeranno Rimini dove, la mattina di sabato 13 ottobre, saranno coinvolti in un tour nei luoghi Felliniani e nella visita dei rinnovati Teatro “Galli” e Cinema “Fulgor”. Nel pomeriggio il programma prevede il trasferimento degli ospiti - per una cena a base di prodotti del territorio - a Pennabilli, paese della Valmarecchia dove ha vissuto, e lasciato diverse opere artistiche, il poeta e sceneggiatore Tonino Guerra. Domenica 14 ottobre i reporter raggiungeranno Sant’Agata Feltria (Rn) per essere coinvolti in una “caccia” al tartufo prima di visitare la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Nel pomeriggio i giornalisti faranno ritorno nei loro paesi dall’aeroporto di Bologna.

Sono buoni i numeri, per quanto riguarda gli arrivi e le presenze da Regno Unito e Irlanda in Emilia Romagna. Secondo i dati, elaborati dal Servizio Statistica Regionale, nel 2017 gli arrivi dal Regno Unito sono stati 144.835 e 399.286 le presenze, con un aumento, rispetto al 2016, rispettivamente del +9,3 e del +7,9 per cento. Incremento a due cifre, nel 2017, anche per gli arrivi (+16,6%) e presenze (+12%) dall’Irlanda che hanno raggiunto quota 17.463 arrivi e 53.853 presenze.

Questo trend di crescita è stato confermato anche nei primi sette mesi del 2018, sia per i turisti provenienti dal Regno Unito (+3,9% di arrivi e +6,3% di presenze), che per quelli giunti dall’Irlanda (+10,8% di arrivi e +10,5% di presenze).