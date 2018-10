Tante prelibatezze e anche un bel gesto di beneficenza: successo per 'Mangiar Sano' a Montefiore

Attualità

| 14:44 - 09 Ottobre 2018

Il Sindaco di Arquata del Tronto ha partecipato al MangiarSano 2018 a Montefiore Conca (Rn) per ritirare l’assegno dei soldi raccolti da Montefiore Conca lo scorso 8 settembre, durante la cena di beneficenza per i terremotati del suo comune.

Un trionfo di sapori, un trionfo di presenze ed un trionfo di emozioni.

Montefiore Conca non delude mai e propone sempre novità per chi decide di passare una giornata in questo che è uno tra i Borghi più belli d’Italia. Un pranzo degustazione da 10 e lode creato dalla maestria dello Chef Gianluca Balascio che ormai da anni racconta la romagna attraverso i piatti della tradizione. Un grande Staff quello del Garden Pasticceria cappeggiato da Ettore, una grande partecipazione con oltre 300 coperti. Non manca mai Tonino Bernabè presidente di Romagna Acque amico caro di Montefiore e non manca mai l’amico Cardiologo Dott Fiorenzo Brighi. Anche la ProLoco con il suo presidente Francesco Rossetti ha reso ancora più gustoso il Pomeriggio cucinando piadine e castagne per tutti. L’appuntamento quindi è per le prossime domeniche di ottobre con la tradizionale Sagra della Castagna