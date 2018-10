Uno showroom delle eccellenze della Campania a Rimini. De Luca annuncia nascita contenitori per settori di spicco

Turismo

| 14:29 - 09 Ottobre 2018

Uno showroom delle eccellenze della Campania a Rimini. Un 'contenitore' rappresentativo di tutti i settori in cui la regione eccelle, dalla tecnologia all'agroalimentare. Lo annuncerà domani il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della inaugurazione della 55°edizione della Fiera TTG di Rimini, il principale appuntamento internazionale dedicato al turismo B2B in Italia. Quest'anno la Regione Campania, si annuncia, "conferma la sua presenza per promuovere le novità della variegata offerta turistica e culturale, frutto delle azioni messe in campo dall'amministrazione regionale". Alle ore 12.30, presso il nuovo stand istituzionale, si terrà la conferenza stampa dal titolo "InCampania...Ieri, Oggi, Rimani" che vedrà la presenza, tra gli altri, di De Luca, dell'assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo Corrado Matera, del presidente di Unioncamere Campania Andrea Prete. Nel corso della conferenza stampa di domani, inoltre, sarà illustrato il calendario degli appuntamenti che, dal 10 al 12 ottobre, si svolgeranno presso il rinnovato stand della Regione Campania. Uno spazio di 600 mq che ospita oltre 170 soggetti tra aziende del settore, consorzi, associazioni ed istituzioni. Di questi, 99 sono aziende che usufruiscono delle agende acquisite dalla regione per gli incontri B2B. Nel corso della tre giorni, conferenze ed incontri con i rappresentanti dei territori si alterneranno alle degustazioni di piatti tipici, ispirati alla cucina pompeiana, a cura dei distretti turistici della Campania. Lo showroom avrà casa nella ex sede della Banca dell'Agricoltura.