Via il divieto circolazione Diesel Euro4, Lega Nord: 'stato confusionale del Partito Democratico'

Attualità

Rimini

| 14:10 - 09 Ottobre 2018

“Non possiamo che ritenerci soddisfatti della decisione assunta dal Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, di togliere il divieto generalizzato alla circolazione degli euro 4. La sua Giunta, per una volta, ha ragionato con buon senso e ha fatto un passo indietro. Cosa che la Lega aveva chiesto da tempo, con settimane d’anticipo rispetto all’entrata in vigore del divieto, perché non si può mettere in ginocchio un’intera Regione per velleitarismi da primi della classe a discapito della gente che lavora, senza alcuna cognizione di causa rispetto agli effetti del provvedimento e alla platea dei penalizzati.”





L’On. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e il consigliere regionale del Carroccio, Massimiliano Pompignoli, esprimono soddisfazione per le decisioni prese dalla Regione nella serata di ieri dopo un confronto serrato con i Sindaci dei Comuni coinvolti dal Pair 2020.





“Di certo fanno sorridere alcuni aspetti della vicenda, che mettono in evidenza lo stato confusionale in cui versa la Giunta di viale Aldo Moro. Solo pochi giorni fa” – ricorda il consigliere Pompignoli – “il Pd ha bocciato in commissione un mio emendamento che andava nella stessa direzione e che metteva, nero su bianco, la necessità di esentare i veicoli diesel euro 4 dalle limitazioni poste dal Pair alla circolazione nei centri abitati con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. La maggioranza però non ne ha voluto sapere e ha bocciato l’emendamento per partito preso. Lo ha definito irricevibile sotto ogni punto di vista e con la solita supponenza che contraddistingue i consiglieri del partito democratico, lo ha rispedito al mittente. Oggi, quella stessa maggioranza che ancora guida questa Regione, è costretta a darci ragione su tutta la linea e a fare retromarcia. Forse perché sottoposta alla pressione dei suoi stessi Sindaci. Forse perché in imbarazzo per un provvedimento che teneva in ostaggio la circolazione di ben 30 Comuni emiliano romagnoli”.





“Una cosa è certa” – conclude con una punta di ironia l’On. Morrone – “tra le fila del PD c’è qualche acuta interferenza comunicativa. A questo punto ci piace pensare che nel corso di quest’ultima settimana ci sia stata un’evoluzione nelle politiche di questa maggioranza e che, folgorata sulla via di Damasco, abbia rivalutato il nostro ‘irricevibile’ emendamento e l’abbia fatto suo. Non saprei spiegare altrimenti la decisone del Presidente Bonaccini sugli euro 4 che, nella sostanza, è identica a quella della Lega rigettata in commissione. Ma va bene così, l’importante è il risultato. Ora bisognerà rivedere il Piano ma con altri presupposti. Le decisioni calate dall’alto, i diktat che rischiano di mettere in ginocchio centinaia di lavoratori, artigiani e imprenditori, non giovano a nessuno. E per quanto riguarda le risorse che la Giunta afferma di voler mettere a disposizione, non vediamo l’ora di leggerle. Nero su bianco”.