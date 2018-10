Arriva nelle scuole riminesi il kit informativo sulle malattie infettive legate all'uso di droga

Attualità

| 13:32 - 09 Ottobre 2018

Materiali e idee per azioni di educazione e prevenzione sui rischi in tema di infezione da Hiv e epatite C legati all'uso di droghe. È 'Teacher Tool Kit', il nuovo progetto ideato da San Patrignano dedicato a oltre 500 insegnanti e educatori italiani per sensibilizzare la popolazione giovanile sulle malattie infettive legate alla tossicodipendenza. Sarà realizzato grazie ad un finanziamento di 25mila euro ottenuto al Community Award Program, bando di concorso promosso in Italia dalla società biofarmaceutica Gilead Sciences. Hiv e epatiti virali, spiega una nota della comunità, sono infezioni correlate anche all'uso di sostanze stupefacenti. 'Teachers Tool Kit' è dedicato direttamente al sistema educativo-scolastico per fare prevenzione: verrà reso disponibile a docenti e educatori italiani "materiale scientificamente validato e di alto contenuto educativo che consentirà loro di attivare iniziative e 'laboratori' di prevenzione contro la tossicodipendenza e le malattie infettive nell'ambito dei percorsi scolastici".