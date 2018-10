Provincia, Gnassi non si ricandida. Il bilancio: 'Evitato il dissesto, tanti interventi importanti su scuole e strade''

Attualità

Il prossimo presidente della Provincia di Rimini non sarà Andrea Gnassi. Il sindaco del capoluogo si chiama fuori in vista delle prossime elezioni pur avendo la possibilità di candidarsi per un secondo mandato dopo quello del 2014-2018. “Si è chiuso un ciclo, si apre una nuova fase ed è giusto che anche colleghi di altri Comuni possano esercitare funzioni di coordinamento” l'esordio di Gnassi che auspica una riforma in stile federalista affinchè questo ente possa avere più autonomia individuando la Germania come possibile modello da seguire. E aprendo una parentesi, sul fronte del centrosinistra potrebbe essere Riziero Santi, il sindaco di Gemmano, il profilo giusto per esperienza e competenze per ricoprire l'incarico.

E' stato un quadriennio difficile: dopo la loro “morte” con la legge Del Rio del 2014 le Province sono state per così dire “rianimate” col referendum del 2016 ma senza avere le risorse adeguate. In questo contesto al sindaco del capoluogo – è la ricostruzione di Gnassi - si chiede di prendersi in carico la gestione dell'ente. I compiti non mancano: dalla riorganizzazione nel campo della Sanità dell'area Vasta Romagna a quello del trasporto pubblico locale al problema della mobilità e delle grandi infrastrutture come la Statale 16. Gnassi snocciola i numeri: si sono salvati i dipendenti pur passando dai 257 agli 80 attuali a fronte di taglio di fondi, dal mancato introito di soldi finiti invece nella casse dello Stato (ad esempio l'addizionale Rc auto) e al trasferimento llo Stato di 39 milioni di euro dal 2014 al 2016. A fronte di questa situazione – spiega Gnassi – si è evitato il dissesto finanziario e nello stesso tempo sono stati garantiti interventi prioritari nell'edilizia scolastica per 17 milioni di euro, si sono razionalizzate le partecipazioni detenute dall'ente in Fiera, Palacongressi e RiminiCongressi e in virtù di questo processo la Provincia è stata l'unica dei tre soci (gli altri sono Comune di Rimini e Camera di Commercio) ad incassare i dividendi del 2017, una somma di 1,5 milioni di euro diretti all'investimento in scuole e strade. “Abbiamo lavorato con tutta la struttura del capoluogo con spirito di servizio, tanto impegno e generosità in condizioni difficili a beneficio di tutto il territorio assolvendo al meglio il nostro compito”.

Ultimo atto la firma avvenuta proprio martedì sulla convenzione per gli interventi sulla Statale 16 che dovrebbero partire sulla metà del 2019 dopo un travagliato iter burocratico e amministrativo. “Li abbiamo strappati con le unghie a fronte della realizzazione della terza corsia dell'autostrada a suo tempo osteggiata da chi – il riferimento è ai 5 Stelle - ora vuole mettere il cappello su questi interventi in cui sono coinvolti pezzi di città attraverso sottopassi e piste ciclopedonali”.

GLI INTERVENTI NELLE SCUOLE: 2,5 milioni di euro al Savioli di Riccione (ampliamento e adeguamento antincendio), 500mila al Malatesta di Rimini (restauro e riqualificazione facciate esterne), 200mila al Molari (riqualificazione energetica), 200mila al Marco Polo, 1,3 milioni al Valturio (adeguamento sismico parziale), 11,5 al Valgimigli (grazie anche ai contributi mutui Bei per 4,1 milioni), 100mila euro per la copertura dei vari istituti.





