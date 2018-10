Il viaggio dei sensi con gli chef della Brigata del Diavolo fa tappa al museo Sulphur di Perticara

Attualità

Perticara

| 12:26 - 09 Ottobre 2018

Romagna Osteria, il viaggio dei sensi con i cuochi sognatori della Brigata del Diavolo, torna a far tappa nei tesori della Valmarecchia. Dopo il giro di boa con il quinto dei nove appuntamenti andato in scena fra le meraviglie del Po a Comacchio, venerdì 12 ottobre il progetto ideato “per portare il buono nel bello” e far conoscere gli scorci magici della Romagna attraverso la maestria dei suoi migliori interpreti culinari salirà infatti a Perticara per scendere “nelle viscere della terra”.

La cucina itinerante traslocherà all’interno di un Museo che racconta e valorizza la miniera dismessa più grande d’Europa e sarà il “Sulphur” a ospitare la Brigata e i suoi viandanti dei sensi, che ceneranno nell’elegantissima Sala dei Minerali illuminata da quarzi e pietre lucenti con vista sulla galleria virtuale che ricostruisce il duro lavoro del minatore.





Ma, come sempre, la cena non è che una parte del programma ideato per promuovere un territorio e le sue meraviglie. A partire dal “Caffè Grand Italia” in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria, l’unico bar Liberty del Riminese che conserva inalterato il suo fascino consigliato come tappa intermedia prima di venire accolti al “Suplhur” dalle note della Banda dei Minatori diretta dal maestro Ermes Santolini: un vero fiore all’occhiello dell’universo bandistico nazionale con i suoi 158 anni di storia.

Per l’aperitivo, ecco invece la suggestiva sala delle officine, dove si svolgeva la riparazione di macchinari e attrezzature e per una sera teatro di una degustazione anteprima della cena preparata da Riccardo Agostini, Paolo Bissaro, Fabio Drudi, Massimiliano Mussoni e Gianpaolo Raschi.

Nell’attesa, i partecipanti potranno godere di una visita guidata nei segreti di quella che era una “città sommersa” scavata fino a 740 metri di profondità (100 chilometri di gallerie distribuite su 9 livelli) e della performance dell’attrice Liana Mussoni, che ne rievocherà storia e personaggi accompagnata dal musicista Fabrizio Flisi.





Il Menu in sette piatti

- Cefalo crudo e colatura di spinaci

- Piccione farcito, verza, scalogno di Romagna e sale di zolfo

- Stringhetti, fonduta di formaggio di grotta e tartufo bianco

- Cappelletti di zucca, mandorle e vermouth 721 di Baldo

- Cagnetto laccato, erbe selvatiche e porri

- Capocollo affumicato, fagioli al parmigiano, fondo bruno di peperoni

- Topinambur, castagne, cioccolato