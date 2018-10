No allo stop diesel Euro 4, assessore di Rimini Montini ringrazia Bonaccini "decisione coraggiosa e lungimirante"

Attualità

Rimini

| 12:23 - 09 Ottobre 2018

“Ringrazio il Presidente Stefano Bonaccini per aver preso una decisione coraggiosa e lungimirante." Lo dice l'assessore alle politiche ambientali del Comune di Rimini Anna Montini in una nota.



La decisione di applicare la deroga per la circolazione anche per i diesel Euro 4 è arrivata nella prima serata di lunedì.



"Saper rivedere, migliorandolo, un provvedimento, ascoltando cittadini e territori, senza perdere di vista gli obiettivi strategici e di miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo, è l'ennesima prova dell'autorevolezza della guida della nostra Regione."

Con il nuovo provvedimento si da maggiore tempo ai cittadini rinviando il blocco degli Euro 4 diesel, si potenziano sia le misure straordinarie in caso di sforamenti consecutivi sia le domeniche ecologiche e, soprattutto, la Regione mette in campo 5 milioni di euro per nuovi incentivi economici per cambiare i veicoli privati più inquinanti che si affiancano ai 4 milioni per la rottamazione dei veicoli commerciali più vecchi, per cui è imminente l’uscita del bando.

Il miglioramento della qualità dell'aria è un tema vero e urgente e anche le polemiche di questi giorni hanno avuto l'utilità di aprire un dibattito e informare i cittadini su vincoli che comunque, per quanto prorogati ma affiancati da misure emergenziali più stringenti, devono vederci impegnati fianco a fianco, amministratori e cittadini.”