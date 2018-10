Biblioteca bene comune, open day della Gambalunga a Rimini tra letture e spettacoli

Eventi

12:18 - 09 Ottobre 2018

Con un’apertura speciale e una varietà di proposte, sabato 13 e domenica 14 ottobre la Biblioteca Gambalunga parteciperà a “EnERgie diffuse", la settimana della promozione della cultura in Emilia-Romagna. Un modo per sottolineare che la Biblioteca è un bene comune della città, che genera cultura e dialogo. Sabato 13 ottobre, oltre all’apertura prolungata dei servizi di prestito e la lettura dei quotidiani dalle 13 alle 19, i lettori troveranno sugli scaffali le novità editoriali di ottobre; dalle 16 alle 19 potranno partecipare alle visite guidate delle sale antiche (è necessaria la prenotazione per fasce orarie: ore 16; 16.30; 17; 17.30, 18; 18.30, tel. 0541. 704486), e alle ore 16, in Cineteca, potranno ascoltare lo storico riminese Oreste Delucca, che nell’ambito della rassegna “Voci dai fondi” parlerà del suo “Naufragar m’è dolce in questi fondi”. Ovvero, del suo viaggio nei secoli attraverso le carte gambalunghiane.

La Biblioteca ragazzi aprirà il prestito dalle 16 alle 19 e i Lettori volontari proporranno letture ad alta voce ai bambini dai 4 ai 7 anni (16.45).

L’Open day proseguirà domenica 14 ottobre, con l’ apertura del prestito librario dalle ore 14 alle 19, e le visite guidate alle sale antiche (è necessaria la prenotazione per fasce orarie: ore 16; 16.30; 17; 17.30, 18; 18.30, tel. 0541. 704486).

Un appuntamento speciale, al quale potranno partecipare anche i bambini, è fissato alle 18 in Cineteca, dove l’attore Silvio Castiglioni leggerà La lucina di Antonio Moresco (Mondadori, 2013). Una storia sorprendente, piena di mistero e pathos, che verrà illustrata da Giorgia Galanti. Ad assistere alla lettura scenica, realizzata da Celesterosa Associazione Culturale, con la collaborazione del Museo della Regina di Cattolica, ci sarà Jonny Costantino, il coregista del film tratto dal romanzo.

Per i bambini la Biblioteca ragazzi aprirà il prestito dalle 16 alle 19 e i Lettori volontari proporranno le letture ad alta voce per la fascia dai 2 ai 3 anni, a partire dalle 16.45.