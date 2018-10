Rimini, svolta nelle indagini per l'omicidio del senegalese in via Coletti: presunto assassino già in carcere

Cronaca

Rimini

| 12:15 - 09 Ottobre 2018

E' stata notificata in carcere al presunto responsabile l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Rimini per l'omicidio di Makha Niang, senegalese 27enne ucciso nella notte tra il 17 e il 18 aprile a colpi di pistola. Con la misura si conclude l'indagine sulla morte del giovane aiuto cuoco, avvenuta il 18 aprile a San Giuliano. Per i dettagli dell'indagine che ha portato la squadra mobile della Questura di Rimini a ricostruire i movimenti dell'assassino, si terrà alle 13 una conferenza in Procura, con il procuratore della Repubblica Elisabetta Melotti e il pm Paolo Gengarelli; presenti anche ufficiali del comando provinciale carabinieri e funzionari della Questura. Per il delitto gravi indizi avevano già portato gli investigatori sulle tracce di un albanese, arrestato con un complice per altri fatti, all'indomani dell'agguato mortale al 27enne I due sono in carcere perché trovati in possesso di una pistola e ritenuti dagli inquirenti gli autori degli spari contro una palazzina di Sant'Ermete.









