"Kidventure": un progetto europeo e un gioco on line per le scuole di San Giovanni e Cattolica

12:12 - 09 Ottobre 2018

L’Istituto “Maestre Pie” di San Giovanni in Marignano ha cercato e ottenuto la possibilità di rapporti a livello europeo con altre scuole e istituzioni educative, in vista del perseguimento di obiettivi comuni.

In particolare la scuola Primaria “Maestre Pie” di San Giovanni, assieme a quella con sede a Cattolica, ha aderito e partecipa ormai da due anni al progetto europeo “Kidventure”, con finalità di promuovere alcune competenze-chiave europee.

Si tratta, in particolare, di sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità nelle nuove generazioni, aiutando i ragazzi a maturare doti trasversali, quali flessibilità, capacità di adattarsi al cambiamento, creatività, in vista di poter imparare ad imparare.

Il team europeo, formato da Inghilterra, Grecia, Portogallo, Italia, Turchia e Repubblica Ceca, sta collaborando dal 2016 alla costruzione di un gioco didattico online, rivolto a bambini da 6 a 10 anni, avente come scopo la costruzione di robot multifunzionali, capaci di adattarsi a richieste diverse.

Nel mese di maggio scorso, proprio a San Giovanni, presso la scuola Primaria “Maestre Pie”, si è svolto uno dei meeting internazionali di lavoro tra i partners europei, a cui il Sindaco Morelli e l’Assessore Bertuccioli hanno partecipato, portando il saluto del Comune e dell’Amministrazione, ritenendo importante e di alto valore culturale questa proposta per San Giovanni in Marignano.

Nel prossimo mese di ottobre e novembre in alcune classi degli Istituti delle Maestre Pie e in altre classi italiane di scuola primaria che hanno deciso di aderire, si svolgerà il test pilota del gioco, per arrivare alla sua pubblicazione definitiva online fra circa un anno. E’ altresì importante ricordare che l’utilizzo del gioco sarà gratuito per bambini, famiglie e scuole.

Nella foto, l’incontro di lavoro dello scorso maggio, cui ha partecipato anche l’Amministrazione comunale