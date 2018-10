Cronaca

Coriano

| 11:21 - 09 Ottobre 2018

Esce di strada con l'auto e rimane incastrato tra le lamiere. I Vigili del Fuoco sono intervenuti lunedì verso le 18.40 in via Marano a Vecciano di Coriano. La Y10 per cause ancora al vaglio, è finita fuori strada. I pompieri hanno estratto l'uomo dall'auto per farlo soccorrere da personale del 118. Il ferito è stato poi portato in ospedale prima a Rimini poi a Cesena. Sul posto anche la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.