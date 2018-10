Camper va a fuoco a Rimini: fiamme anche nel casolare, non si trova il proprietario

Cronaca

Rimini

| 11:13 - 09 Ottobre 2018

Incendio in un camper parcheggiato in via Santa Cristina a Rimini. Le fiamme si sono sprigionate nella prima serata di lunedì, verso le 19.30, dal mezzo che era in sosta in un'area privata al civico 74 di un casolare già inagibile. Il camper è andato completamente distrutto. Danni al portone d'ingresso e alle persiane del primo piano dell'abitazione. Non è stato possibile rintracciare il proprietario. Sul posto i Vigili del Fuoco con due mezzi e sette pompieri e i Carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire all'esatta causa del rogo.