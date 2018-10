Atletica, Daniele Liviero e Cecilia Mascarin sul podio dei migliori in Italia ai Nazionali di Rieti

Sport

Rimini

| 08:01 - 09 Ottobre 2018

Ottimo comportamento di Daniele Liviero e Cecilia Mascarin ai Campionati Italiani cadetti/e disputati fra sabato 6 e domenica 7 ottobre a Rieti, classificatisi rispettivamente quarto nei 1000 metri e quinta nel salto in alto.

I due quindicenni portacolori dell’Atletica Libertas Rimini sono saliti sul podio della massima rassegna nazionale dell’anno, che vedeva presenti tutti i più forti giovani nati negli anni 2003 e 2004.

Daniele Liviero, allenato da Elena Borghesi, nettamente il migliore nella corsa di resistenza in Emilia Romagna in questa stagione, si è confrontato alla pari con i primi delle graduatorie stagionali in Italia nei 1000 metri, in una competizione estremamente equilibrata e nervosa, con continui contatti e cambi di direzione.

Ai 200 metri finali Daniele era ancora nel gruppo di testa, ma ha dovuto cedere alla veemente chiusura di tre dei suoi avversari, tagliando il traguardo in un pregevole quarto posto con il crono di 2’40”23.

Cecilia Mascarin, saltatrice in alto dalle grandi qualità, allenata da Giada Dobori, ha battagliato fino in fondo con le sue quotate avversarie, portando a casa un eccellente quinto posto, grazie al valicamento della quota di 1,59 metri, stessa misura superata dalla quarta in classifica, peccato per il secondo tentativo mancato di un soffio a 1,62 metri, che le avrebbe consentito di conquistare un piazzamento ancora migliore.