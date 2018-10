Rallylegend, inizia la settimana di eventi, gare e spettacolo a San Marino

Eventi

Repubblica San Marino

| 06:27 - 09 Ottobre 2018

Inizia la settimana di Rallylegend e la complessa macchina organizzativa - che vede Zeromille e REW Events sul ponte di comando, con la fattiva collaborazione di FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, di CONS, Comitato Olimpico Sammarinese ed il patrocinio importante della Segreteria di Stato Istruzione e Sport della Repubblica di San Marino – sta mettendo a punto gli ultimi particolari.

Suddivise nelle categorie di gara Historic, Myth, WRC-Kit Car e con le Legend Stars pronte ad arricchire uno show già ad alto tasso di adrenalina, il rally è il cuore pulsante di Rallylegend, con il Rallylegend Village centro nevralgico di tutte le partenze e gli arrivi delle varie tappe.

Grande attesa per le centocinquanta, splendide macchine al via e per i grandi nomi Mikko Hirvonen, Kris Meeke, Craig Breen, Gustavo Trelles.

Dopo lo shakedown, venerdì 12 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 14.00, come tradizione, è la tappa in notturna, grande classico dei rally “d’antan”, ad aprire le ostilità, venerdì 12 ottobre, alle ore 19.00, per andare a disputare, ripetendole due volte, le prove “I Laghi” e “San Marino”.

La ripetizione delle prove sarà inframezzata dallo scenografico riordino nel centro storico di San Marino alle ore 20.26, cui parteciperanno anche i campioni del 50° Martini Racing Biasion, Alen, Kankkkunen, Cunico, Aghini, Patrese e Pirro, con le affascinanti e gloriose macchine in livrea Martini Racing.

La seconda tappa prenderà il via sabato13 ottobre alle ore 13.00 con in programma due passaggi sulle prove speciali “La Casa”, “Piandavello” e sulla prova spettacolo “The Legend” ed arrivo alle ore 18.45.

La terza e ultima spettacolare e suggestiva frazione, domenica 14 ottobre, con partenza alle ore 11.00 e arrivo finale alle ore 14.30 comprende due passaggi sulla prova spettacolo “The Legend”, dove avrà luogo anche la parata finale del 50° Martini Racing, con le gloriose macchine griffate “Martini” e tutti i campioni presenti.

E’ uno dei momenti più attesi di Rallylegend 2018 e, per la gioia degli spettatori che saranno a San Marino, si ripeterà ben quattro volte. La Martini Racing Parade resterà negli occhi e nel cuore degli appassionati. Una ventina di macchine cariche di gloria rallystica, tutte nella inconfondibile livrea Martini Racing e con al volante un gruppo di quei piloti – Biasion, Kankkunen, Alen, Patrese, Pirro, Cunico, Aghini - che le hanno rese leggendarie, percorreranno la prova spettacolo “The Legend”, due volte sabato 13 alle ore 12.25 e alle ore 17.25, e altre due volte domenica 14, alle ore 9.30 e alle ore 13.25 per un gran finale di una celebrazione unica e esclusiva.

Quest’anno sarà la Conferenza Stampa di presentazione, prevista per giovedì 11 ottobre alle ore 11.00, ad aprire le attività alla Rallylegend Arena.

La Cerimonia di Inaugurazione, invece, ancora giovedì alle ore 19.00, sul palco partenze/arrivi a Rallylegend Village vedrà sfilare, nella “The Legend Parade”, tutte le macchine più importanti e i grandi campioni presenti.

Venerdì 12, dal primo pomeriggio il “Village” ferve di iniziative. Si inizia alle ore 15.30, presso lo stand Eberhard&Co, con la sessione autografi con Miki Biasion e la presentazione della vettura in livrea Eberhard&Co.

Ci si sposta, quindi, alla Rallylegend Arena, situata sempre all’interno del Village, per la presentazione, alle ore 16.30, del libro di Gigi Pirollo “Una curva lunga una vita”, cui saranno presenti, oltre all’autore, Miki Biasion, Markku Alen e Franco Cunico.

Senza spostarsi dalla Rallylegend Arena, alle ore 17.30, si potrà assistere a “Legend Company”, con alcuni, grandi protagonisti di Rallylegend 2018 quali Kris Meeke, Mikko Hirvinen, Craig Breen, Gustavo Trelles, Miki Biasion.

Sabato 13 ottobre si inizia alle ore 10.00 con la sessione autografi presso lo stand Freem con i campioni del Mondiale Rally presenti.

Appuntamento da non perdere quello alla Rallylegend Arena alle ore 11.30, con “50th Martini Racing” con i grandi campioni e i protagonisti della storia di Martini Racing nel motorsport.

Domenica 14 ottobre è prevista alle ore 11.00 la sessione autografi presso lo stand Freem con i campioni presenti a Rallylegend, con l’arrivo finale sul podio che concluderà la giornata e l’evento.

La Antigua Legend Cup è ormai una traduizione a Rallylegend. Un trofeo con premi da sogno che, utilizzando le regole e i coefficienti delle regate veliche, consente, nella sua particolare classifica, di far competere a pari livello le vetture più lente con quelle più veloci.

Il primo classificato del Trofeo vincerà la partecipazione gratuita alla Antigua Legend Cup2, gara di tipologia X-Rally – Rallycross, che si disputerà il 22 e 23 dicembre ad Antigua, compreso volo aereo a/r Antigua-Milano, ospitalità di una settimana nel resort di lusso Antigua Yacht Club Marina and Resort, iscrizione gratuita alla gara e utilizzo gratuito della vettura per la gara.

Premi identici, solo con un costo forfettario di 3.000 euro, saranno riservati ai primi e secondi classificati nelle singole gare WRC, Historic e Myth (escluso il primo classificato). Per altri sei conduttori che abbiamo preso il via a Rallylegend, condizioni agevolate per partecipare ad una gara unica nel paradiso caraibico.

Informazioni presso lo stand Antigua Legend Cup a al Rallylegend Village.

Regolamento completo sul sito www.rallylegend.com