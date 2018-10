Basket C Gold, la soddisfazione di Bernardi: 'RBR, ottima prova. Continuare con questa umiltà'

Sport

Rimini

| 20:24 - 08 Ottobre 2018



Martedì RBR torna in palestra dopo l’exploit di Montecchio dove all’esordio ha vinto in misura larga, con un divario di ben 34 punti (85-51). Soddisfatto il coach Massimo Bernardi: “La squadra ha giocato un’ottima partita, sono molto contento, vincere fuori non è mai facile e noi ce l’abbiamo fatta con autorità – spiega il tecnico dei biancorossi - – giocando un bel basket e soprattutto con l’atteggiamento giusto. Ancora commettiamo degli errori, tanto che gli avversari sono tornati a -11, ma a quel punto abbiamo stretto ancora di più le maglie in difesa e in attacco abbiamo sviluppato un’ottima manovra offensiva. Siamo sulla strada giusta: il potenziale è ottimo, dobbiamo giocare sempre con umiltà e di squadra e riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Ringrazio i tifosi che ci seguono con passione e che erano presenti anche a Montecchio. Sarà soprattutto grazie alla loro passione se riusciremo a vincere"

Domenica appuntamento alle ore 18 al Flaminio per il debutto casalingo contro la Salus Bologna. Intanto continua la campagna abbonamenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 18 alle 20 e al sabato dalle 10 alle 13 si possono sottoscrivere gli abbonamenti. Finora sono circa cento mentre il numero dei soci è vicino al traguardo dei 250. Insomma, il mondo della palla a spicchi riminese sta ritrovando la passione.



LUTTO Tutto il mondo RBR si stringe attorno a Niccolà Rinaldi, Tommaso Rinaldi e Giacomo Rinaldi per la scomparsa dell'amato papà Luigi. La società porge le più sincere condoglianze alla famiglia per questo grave lutto, unendoci nel dolore a questi spendidi ragazzi che la Rimini cestistica ha visto nascere e crescere.