Orgoglio riminese: Alessio Crociani bronzo alle olimpiadi giovanili nel triathlon

| 17:28 - 08 Ottobre 2018

Strepitosa performance di Alessio Crociani ai Giochi Olimpici Giovanili in Argentina, a Buenos Aires. Il giovane triatleta del Triathlon Team Riccione ha conquistato la medaglia di bronzo, in una gara riconosciuta tra le più impegnative di tutto il programma a Cinque Cerchi. Crociani ha chiuso al terzo gradino del podio, con 18'' di ritardo dal vincitore, il neozelandese McCullough. Secondo, con 6'' di vantaggio sull'azzurro, il portoghese Montez, autore di una rimonta nella frazione di corsa. Grande soddisfazione per Alessio, classe 2001 di Bellariva, protagonista di una grande prova a nuoto, in fuga nella frazione di ciclismo e costretto poi a difendere le medaglia nella corsa. Foto dal sito ufficiale del Coni.

Ordine d’arrivo prova maschile



1 Dylan McCullough (Nuova Zelanda) 53:27

2 Alexandre Montez (Portogallo) 53:39 +0:12

3 Alessio Crociani (Italia) 53:45 +0:18

4 Andreas Carlsson (Svezia) 53:53 +0:26

5 Baptiste Passemard (Francia) 54:26 +0:59

6 Igor Bellido Mikhailova (Spagna) 54:43 +1:16

7 Andrew Shellenberger (USA) 54:47 +1:20

8 Cristobal Baeza Munoz (Cile) 54:59 +1:32

9 Henry Graf (Germania) 55:07 +1:40

10 Calum Young (Gran Bretagna) 55:12 +1:45