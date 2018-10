Novafeltria, furto in abitazione: rubati gioielli ma proprietario li riconosce in vetrina. Condannato gioielliere

Cronaca

Novafeltria

| 17:14 - 08 Ottobre 2018

Aveva ritrovato esposti in una gioielleria alcuni monili che gli erano stati rubati l'anno prima in casa. L'uomo, un quarantenne residente nel comune di Novafeltria, aveva chiamato i Carabinieri e il gioielliere era finito nei guai, denunciato per ricettazione. Lunedì 8 ottobre si è concluso il processo a carico del gioielliere, condannato a un anno a 8 mesi di reclusione, nonché a un risarcimento di 5000 euro. Fu una vacanza a Riccione a far scoprire al 40enne che il bottino del furto subito l'anno prima era finito in vendita: il 14 luglio del 2010, passeggiando nella Perla Verde con la moglie, vide una collana con un ciondolo, dall'alto valore affettivo, che gli ricordava quella rubatagli nell'agosto del 2009. Una volta dentro la coppia si rese conto che si trattava di quel monile, visto che il ciondolo era stato aggiunto su iniziativa della moglie, nel fare un regalo al marito. Inoltre c'erano in esposizione altri gioielli rubati: le spille del battesimo delle figlie e un anello. Dopo la visita della coppia, il gioielliere chiuse il negozio, nonostante fosse in orario di apertura: all'arrivo dei Carabinieri, quei gioielli erano spariti, ma non altri monili rubati al novafeltriese, che, a seguito di perquisizione, furono trovati nascosti nel retrobottega. I Militari sequestrarono altri gioielli oggetto di furti. Iniziarono così gli accertamenti sul gioielliere, che subì la revoca della licenza. La collana con il ciondolo, l'anello e le spille non sono state ritrovate: l'imputato ha detto che erano state vendute regolarmente a un cliente. Il 40enne, protagonista sua malgrado della vicenda, si è costituito parte civile al processo, rappresentato dall'avvocato Monica Mordenti.