Calcio giovanile, cade la Juniores della Marignanese, ko anche gli Allievi. Hurrà dei Giovanissimi

San Giovanni in Marignano

| 16:31 - 08 Ottobre 2018

Dopo più di un mese di allenamenti sono cominciati nel weekend anche i campionati per le squadre giovanili della Marignanese che hanno così dato il via ufficiale alla stagione.

Hanno cominciato venerdì gli Esordienti 2006 del neo tecnico Osualdella che nella gara interna con il Coriano si sono aggiudicati due tempi sui tre disputati (formula fair play): a segno per i gialloblu Fabbri, Barbieri, Di Paoli.

Sabato è scesa in campo la Juniores per la quarta giornata del campionato regionale e i ragazzi di Di Nunzio sono usciti sconfitti 3-0 dal match interno con la Stella Rimini nonostante una buona prestazione di squadra; subita la reta dello svantaggio i ragazzi hanno spinto con tutte le loro forze per raggiungere il pareggio, fallendo diverse occasioni ed esponendosi nel finale ai contropiedi avversari.

Sconfitta di misura (2-1) invece per gli Allievi che nella prima giornata sono scesi in campo a San Marino: per la band di Bacchini, protagonista di una prova comunque positiva, a segno Pelliccioni.

Domenica mattina invece dedicata ai Giovanissimi con le due squadre 2004-2005 impegnate in due differenti campionati: i 2005 hanno perso in casa con il quotato Rivazzurra, i 2004 (con diversi 2005 in rosa) hanno vinto 6-1 sul campo della Perla Verde Riccione grazie alle reti di Sembroni (3), Gili (2) e Pizzolla.