Sport

Rimini

| 16:14 - 08 Ottobre 2018

Dopo l’odierna giornata di riposo concessa da mister Luca Righetti, martedì il Rimini riprenderà a sudare per prepararsi alla sfida casalinga in programma sabato con il Teramo. La truppa biancorossa si ritroverà nel pomeriggio al “Romeo Neri” per il primo allenamento della settimana. Da mercoledì e sino a venerdì, quando verrà effettuata la rifinitura, il gruppo lavorerà la mattina sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo.