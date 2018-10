Tennis, a Cervia Alessandro Rondinelli e Alberto Morolli i primi qualificati per i quarti di finale

Sport

Cervia

08 Ottobre 2018





Alessandro Rondinelli (foto, n.1) ed Alberto Morolli (n.3) sono stati i primi a qualificarsi per i quarti nel torneo nazionale Open del Ct Cervia. Dunque parte con il piede giusto sui campi di casa Alessandro Rondinelli che ha battuto in tre set Mattia Bandini, molto bene anche il giovane riminese che ha sconfitto facilmente Riccardo Allegranti. Brillano i giovani, in particolare Noah Perfetti, Nicola Filippi, Simone Vaccari e Filippo Fracassi, mentre il ravennate Marco Nanni si conferma giocatore di grande solidità.

Secondo turno: Mattia Batella (2.8)-Gabriele Bonechi (2.6) 6-1, 2-6, 6-1, Pier Paolo Campoli (2.8)-Giacomo Magnani (2.7) 6-2, 6-0, Noah Perfetti (2.6, n.8)-Filippo Tommesani (2.8) 6-3, 6-3, Simone Scagni (2.7)-Alessandro Marcantoni (3.1) 6-3, 6-2, Nicola Filippi (2.8)-Rolando Binelli (2.8) 6-4, 4-6, 6-4, Filippo Fracassi (2.8)-Giacomo Mazzotti (2.8) 7-5, 6-3, Marco Nanni (2.6, n.6)-Michele Comuzzi (2.8) 7-6 (4), 6-3, Simone Vaccari (2.7)-Tommaso Simoncini (3.1) 7-5, 6-2, Gianluca Manco (2.6, n.7)-Umberto Vanucci (3.2) 6-1, 6-4. Ottavi: Rondinelli (2.4)-Mattia Bandini (2.7) 6-2, 5-7, 6-4, Morolli (2.5)-Riccardo Allegranti (2.8) 6-3, 6-1.