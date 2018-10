Riccione, martedì asfaltatura davanti alla scuola Mimosa: ecco come accedervi durante i lavori

Attualità

| 12:58 - 08 Ottobre 2018

Sono partiti lunedì mattina i lavori di asfaltatura che interesseranno il tratto di via Castrocaro tra le vie Emilia e Romagna. Dopo la fresatura si procederà con la bonifica dei tratti di manto stradale in cui sono presenti dei cedimenti localizzati. Entro la settimana i lavori, salvo condizioni meteo avverse, verranno terminati e completati di segnaletica orizzontale.





Da martedì 9 ottobre i lavori interesseranno anche il tratto di strada antistante l’ingresso della scuola dell’infanzia “Mimosa” per cui si consiglia ai genitori interessati di utilizzare via Montebianco e accedere direttamente sul parcheggio Muraglioni adiacente all’entrata del Parco della Resistenza e del “ Mimosa”.





"Via Castrocaro, interessata in questo periodo, in un altro tratto, dai lavori di realizzazione del salvagente e di una nuova area adibita a marciapiede per facilitare la sosta degli studenti a vantaggio di una maggiore sicurezza all’altezza dei viali Marzabotto e Piacenza “ rappresenta - afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - una strada di importante scorrimento per il suo collegamento, tramite via Portofino, peraltro recentemente asfaltata, alla via Roma. Dotata di un nuovo impianto di illuminazione non più in uno, ma in entrambi i lati, la strada con gli ultimi interventi verrà completamente rimessa a nuovo in tutta sicurezza".





Anche viale Ceccarini, sopra la ferrovia e viale Abruzzi sono stati oggetto di una profonda riqualificazione manutentiva con nuovo asfalto e sistemazione complessiva dei manti stradali. Lavorare in maniera costante sul versante della manutenzione stradale in varie zone della città, non solo in centro ma disseminate anche nei quartieri, rappresenta un impegno che abbiamo preso con i riccionesi, nessuno spot pre - elettorale, ma al contrario una programmazione pluriennale che andrà a toccare,con effetti immediati, la percorribilità delle strade cittadine con ripercussioni positive su cittadini e turisti. Lo abbiamo detto più volte e lo dimostriamo: la manutenzione stradale ricopre un ruolo strategico per l’amministrazione adesso e per l’intera legislatura, siamo consapevoli che i lavori possano arrecare temporanei disagi ma procediamo spediti per garantire la migliore viabilità possibile alla città.”