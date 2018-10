Valpharma sbarca a Madrid, a un importante evento internazionale sul settore farmaceutico

Attualità

Pennabilli

| 12:46 - 08 Ottobre 2018

Valpharma Group, leader internazionale nella produzione di farmaci a cessione controllata, capsule e compresse a lento rilascio sarà protagonista del CPhl – Chemical Pharmaceutical Ingredients, la Mostra Internazionale dedicata al settore farmaceutico, in programma dal 9 all’11 ottobre a Madrid.



Valpharma Group sarà presente con una cospicua delegazione guidata da Alessia Valducci, dallo scorso settembre CEO del Gruppo che conta oltre 300 dipendenti in due stabilimenti produttivi posti a Serravalle di San Marino e a Pennabilli. Da un anno, inoltre, il gruppo ha espanso le proprie frontiere nel settore della salute e del benessere acquisendo al cento per cento Erba Vita, realtà di spicco nel panorama italiano ed internazionale per la produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici a base naturale.



I professionisti di Valpharma accoglieranno i clienti negli oltre 100 metri quadri dello stand numero 14.0C21, dove esporranno i prodotti innovativi incontreranno nuovi fornitori e clienti e rinnoveranno importanti partnership commerciali.