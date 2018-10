Rapinatori maldestri, colpo tentato alle poste di Viserbella: messi in fuga dai cassieri

Cronaca

Rimini

| 12:39 - 08 Ottobre 2018

Rapinatori forse alle prime armi faliscono il colpo all'ufficio postale di Viserbella. E' quanto capitato lunedì mattina, intorno alle 8.20: due individui, con il volto travisato, si sono presentati all'immobile di via Cenci con fare minaccioso e hanno intimato agli addetti di aprire le porte, ma le loro parole non hanno prodotto alcun esito. Sono così scappati precipitosamente a mani vuote, visto che gli stessi addetti hanno fatto suonare l'allarme. La Polizia, intervenuta per il sopralluogo, esaminerà le riprese delle telecamere del circuito di videosorveglianza.