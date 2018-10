Rimini celebra i 550 anni dalla morte di Sigismondo con edizione speciale dello spettacolo itinerante "Malatesta"

Eventi

Rimini

12:13 - 08 Ottobre 2018

A partire da giovedì 4 ottobre "Malatesta" è tornato nelle sale del Castel Sismondo per il primo weekend di repliche, nuovamente accolto da un pubblico caloroso e appassionato, accorso numeroso a riscoprire questo personaggio protagonista della storia di Rimini all'interno del castello dove ha vissuto con l'amata Isotta.

Martedì 9 ottobre, in occasione dei 550 anni dalla morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta, avvenuta il 9 ottobre 1468 a 51 anni, lo spettacolo andrà in scena alle ore 21.00 con una replica straordinaria e una sorpresa sul finale.

Le altre importanti iniziative in programma per le Celebrazioni Malatestiane, inaugurate il 19 giugno 2017, dedicate a Sigismondo, indiscusso protagonista del Rinascimento italiano, si svolgeranno durante tutta la giornata di martedì 9 ottobre:

- alle ore 11.00 un momento celebrativo durante il quale un cavallo senza cavalcatura, tenuto per le redini, procederà fino al Tempio Malatestiano per deporre una corona sul sepolcro di Sigismondo

- alle ore 18.00 presso il Museo della Città presentazione di "Le Cose di Sigismondo", l’inventario dei beni del castello redatto da Isotta il 13 ottobre 1468, il cui restauro è stato promosso dal Lions Club Rimini-Riccione Host.

Lo spettacolo itinerante "Malatesta" all'interno del Castel Sismondo replicherà tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica alle ore 21.00 fino al 27 ottobre, in collaborazione con il Festival del Mondo Antico e come evento speciale del cartellone del Teatro Amintore Galli. Diretto e interpretato da Gianluca Reggiani, lo spettacolo vede in scena il cast composto da attori del territorio riminese: Tamara Balducci, Mirco Gennari, Andrea Argentieri, Paolo Canarezza, Michele Abbondanza, Mirko Ciorciari, Rossano Varliero, Géza Terner e Irene Zanchini. Il percorso itinerante attraverso le sale del Castel Sismondo affascina e coinvolge il pubblico anche grazie agli allestimenti scenografici di Mirco Rocchi, i costumi di scena di Paul Mochrie e le musiche curate da Marco Mantovani: tutti elementi che contribuiscono a trasportare il pubblico in un “non tempo” attraverso una versione originale del testo di Henry de Montherlant, che racconta questo immortale protagonista della storia riminese.









La foto è di Fabio Gervasoni