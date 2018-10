Calcio di Rigore e SportUp: sintesi gare calcio locale e Rimini Calcio a partire dalle 19.55 su Vga TeleRimini.

Sport

Rimini

| 10:50 - 08 Ottobre 2018

Dalle ore 19,55 questa sera, gli ospiti in Calcio di Rigore per la 6a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, l’attaccante del Cervia Viktor Ndoka, il presidente del Riccione Andrea Morelli.



Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 6a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Giacomo Alpini e il difensore del Rimini Andrea Venturini.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official





I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:



Savignanese vs Isernia; Forlì vs Montegiorgio; Sangiustese vs Cesena; Santarcangelo vs Vastese (Serie D); Fya Riccione vs Giovane Cattolica (Eccellenza); Tropical Coriano vs Gambettola ; Russi vs Pietracuta ; (Promozione Romagna); Bellaria vs Riccione e Novafeltria vs Mondaino (Prima Categoria); Gabicce Gradara vs Osimostazione (Promozione Marche).



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Sintesi Giana Erminio vs Rimini con relativa pagella; l’approfondimento del match giocato a cura di Riccardo Giannini. Il pensiero di Giorgio Grassi sulla crisi della serie C e possibili soluzioni; le presenze allo stadio: tra le prime spunte la tifoseria del Rimini. La presentazione del prossimo avversario: il Teramo.



Ricordiamo infine la seconda puntata di “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) giovedì 11 ottobre in prima serata, alle ore 20:30. Sesto appuntamento dedicato all’Igea Marina.