Parcheggiano l'auto al cimitero di Secchiano, al ritorno la brutta sorpresa: vetro spaccato e borsa rubata

Cronaca

Novafeltria

| 10:50 - 08 Ottobre 2018

Spaccano il vetro dell'auto in sosta vicino al cimitero e portano via la borsa con dentro chiavi, cellulare e documenti. E' successo domenica nel tardo pomeriggio nel parcheggio del cimitero di Secchiano. L'auto è una Volkswagen Tiguan di proprietà di una signora del luogo. La donna, con la sua famiglia, era andata in visita ad un defunto e, al ritorno, ha trovato la brutta sorpresa. Il finestrino del mezzo era stato spaccato e la borsa portata via. All'interno circa 150 euro in contanti, documenti, carte di credito, bancomat e le chiavi di casa ed ufficio. La donna ha sporto immediatamente denuncia ai Carabinieri. Secondo i primi riscontri i malviventi avrebbero tentato di usare subito il bancomat provando a fare un prelievo, probabilmente in uno sportello nelle vicinanze, senza riuscirci. I militari acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza. Non è la prima volta che vengono "visitate" le auto parcheggiate nei pressi dei cimiteri in periferia. Analoghi casi si sono verificati recentemente anche a Villa Verucchio e a Novafeltria. Il consiglio è di non lasciare mai oggetti di valore incustoditi nell'auto parcheggiata.