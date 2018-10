Ciclismo: week end positivo per la Benessere e Sport, tre vittorie nel carniere

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:34 - 08 Ottobre 2018

Settimana ricca di soddisfazioni quella appena terminata per la Benessere e Sport Santarcangelo. Giovedì 4 ottobre a Bologna vittoria di Emilio Roncassaglia che precede sul traguardo il compagno Claudio Ardondi mentre Claudio Valentini si piazza quarto. Sabato 6 ottobre due impegni per gli atleti: a Villa Fastigi (PU) Claudio Valentini porta a diciannove il suo bottino di vittorie stagionali; lo imita Claudio Ardondi che a Villafora, provincia di Rovigo, vincendo, mette il diciottesimo sigillo . Domenica 7 ottobre tutti alla Lugo/San Marino, classica in linea di fine stagione. Vittoria di categoria con Paolo Manfroni e piazzamento con Mauro Mondaini (3), Edgardo Farinelli (4), Matteo Fontana (7) e Matteo Manfroni (10). Prossimo impegno la Bellaria/Montetiffi, altra classica con arrivo in salita dove Benessere e Sport spera di ben figurare.