Campionato Rsm, il Murata ritrova i tre punti dopo 19 mesi

09:18 - 08 Ottobre 2018



Il Pennarossa chiama, Tre Fiori e Folgore rispondono. La classifica del Gruppo A continua ad essere comandata da un terzetto di squadre a punteggio pieno, dalle quali si discosta ulteriormente il Tre Penne, che dopo il pasticcio – con annessa sconfitta a tavolino – dello scorso turno stavolta cade a sorpresa nel derby con il Murata, tornato a festeggiare una vittoria in campionato a distanza di diciannove mesi dall’ultima volta; era il 12 marzo 2017, infatti, quando i bianconeri batterono il San Giovanni per 2-1: da allora, 25 sconfitte ed un pareggio.



A proposito di derby, a Montecchio la Folgore fa suo quello del Castello di Serravalle contro la Juvenes/Dogana. Stavolta Luca Sorrentino – lo scorso turno autore di un poker personale - rimane fuori dal tabellino marcatori; non così Daniele Villa, che a metà del primo tempo replica al vantaggio lampo della Folgore firmato da Marco Bernardi. Il gol-partita arriva in chiusura di primo tempo e a siglarlo è Francesco Sartori.



Folgore che continua a navigare con il vento in poppa così come il Tre Fiori, che centra altri tre punti grazie ad un pokerissimo (il secondo di fila dopo quello rifilato alla Virtus) inaugurato poco dopo la mezz’ora dal solito Joel Apezteguia. Il bomber cubano realizza il calcio di rigore che gli permette ad un tempo di portare in vantaggio i gialloblù e di raggiungere in vetta alla classifica marcatori Luca Sorrentino. Il San Giovanni, ridotto in 10 uonini per l’espulsione di Lessi, non riesce ad arginare l’onda d’urto gialloblù: nel secondo tempo la tripletta di Andrea Compagno (che nella classifica dei bomber raggiunge Apezteguia e Sorrentino a quota 5 centri) ed il gol di Davide Massaro gonfiano il punteggio fino al 5-0 finale.



Hurrà del Murata dopo più di un anno e mezzo. A regalare i tre punti ai bianconeri è Alvaro Musta, che intorno all’ora di gioco mette a segno una rete che costa al Tre Penne la seconda sconfitta di fila dopo quella – a tavolino – dello scorso turno contro la Folgore. E ora le due “cugine” del Castello di Città si ritrovano appaiate in classifica a quota 3 punti, gli stessi della Juvenes.