Anche Rimini alla marcia della Pace. Ass. Lisi "Una adesione convinta per non arrendersi all'egoismo"

Attualità

Rimini

| 06:38 - 08 Ottobre 2018

Anche l’Amministrazione comunale di Rimini ha partecipato domenica alla marcia della Pace Perugia Assisi. “Un’adesione convinta - ha detto il Vice sindaco Gloria Lisi che in rappresentanza del Comune di Rimini ha partecipato insieme a decine di migliaia di persone e alle tante istituzioni che con le proprie bandiere e gonfaloni sono presenti nel corteo che le prime stime degli organizzatori danno vicino alle 25mila presenze - per riaffermare i valori di pace e solidarietà tra le persone che, specie in questi giorni, vengono sempre più messe in discussione da politiche che non possiamo condividere né accettare. Un'adesione convinta per non arrendersi all'egoismo e alle diseguaglianze tra le persone."