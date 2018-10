Calcio Prima categoria, il Riccione sbanca il campo del Bellaria in rimonta: 2-1. Vetta a -2

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:21 - 07 Ottobre 2018





Il Riccione sbanca nel derby il campo del Bellaria imponendosi per 2-1 al termine di una partita che riservato le cose migliori nella ripersa. Nel primo tempo la squadra di Angeloni non entra in partita e subisce in avvio la rete dei padroni di casa con Filippo Chiussi che di piatto sfrutta al meglio un cross dalla destra. Nella ripresa la riscossa del Riccione che gioca un calcio migliore e va a segno due volte con Gori e Siuni su mischie in area nate da calcio d'angolo. Con questo successo il Riccione (8) è terzo in classifica alle spalle di Pol. Sala (10) e Roncofreddo (9) mentre il Bellaria è penultimo (1) davanti al Sant’Ermete ancora al palo.



IL TABELLINO



Bellaria - Riccione 1-2



BELLARIA: Mignani, Floris, Baldini (8’st Di Cristofaro), Vasini B. (26’st Lucignano), Zoffoli, Zaghini, Gambuti, Chiussi V., Caporali, Chiussi F., Aragao (27’pt Aruci). A disp.: Sapucci, Magnani, Vasini A., Altieri, Koci, Mollo. All.: Reciputi RICCIONE: Tacchi, Bontempi (1’st Olivieri), Suzzi, Bolzonetti, Ndao S., Musabelliu, Cavoli (8’st Adama (42’st Giannetti)), Cejas, Stellato (8’st Gori), Tolomeo (46’st Conti), Siuni. A disp.: Gueye, Ricci, Ndao B., Volpato. All.: Angeloni ARBITRO: Arrigoni di Ravenna

RETI: 7’pt Chiussi F., 10’st Gori, 30’st Siuni

NOTE: Ammoniti: Bolzonetti, Aruci, Floris, Giannetti, Mignani, Caporali. Angoli 8-1 per il Riccione