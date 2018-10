Calcio 1a Cat: portieri saracinesche, Verucchio pareggia 0-0 con il Sala

Sport

VillaVerucchio

| 20:37 - 07 Ottobre 2018

VERUCCHIO: Maggioli, Girometti (Muccioli 20’st), Campidelli, Colonna R., Ugolini (Radu 10’st), Semprini, Maurizi (Kabbori 30’st), Bruma, Tentoni (Leardini 31’st), Tellinai, Genghini (Gregori 40’st).

In panchina: Palmieri, Genovese, Clementi, Piergallini. All. Nicolini.

POL.SALA: Golinucci, Fabbri Mat., Fabbri Man., Bartolini, Calandarini, Stambazzi (Pagan 10’st), Zoffoli, Pallante (Orlandi 15’st), Marino, Pellegrini (Pagliarani 25’st), Canini (Vernocchi 20’st).

In panchina: Baldinini, Benedetti, Fiaschini, Ghetti, Marconi. All. Bartolini.

ARBITRO: Scocco di Ravenna.

NOTE: ammoniti Genghini, Muccioli, Fabbri Mat.



Termina 0-0 tra Verucchio e Polisportiva Sala, in un match equilibrato che lottano a centrocampo ma che non riescono a trovare la via del goal. Nel primo tempo da segnalare la doppia parata di Maggioli su Marino al 30’, mentre al 40’ grande occasione per Bruma, ma Golinucci con una prodezza sventa il pericolo e salva lo 0-0. Secondo tempo ancora bloccato a centrocampo e l’unica azione che si registra è a favore del Verucchio al 70’, ma è ancora Golinucci a deviare, questa volta su Maurizi. Finisce così: Verucchio che sale a 6 punti, mentre va in doppia cifra, a 10, il Sala.