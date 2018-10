Moto, Roccoli è campione tricolore nella SS600: è il sesto titolo. SBK: Ferrari secondo, trionfa Pirro

Sport

Verucchio

| 20:21 - 07 Ottobre 2018



A Vallelunga assegnati i titoli tricolori (in Moto3 Kevin Zannoni aveva già vinto).

SBK Michele Pirro chiude i giochi. E dimostra ancora una volta di essere lui il campione (sesto titolo). Il pilota Ducati Barni Racing ha ottenuto la vittoria nell’ultima gara di Vallelunga. Pirro ha tenuto testa alla BMW DMR Racing di Luca Vitali, con i due piloti che hanno messo in scena un gran duello. Michele è riuscito ad avere la meglio solo nelle tornate finali, con Vitali che ottiene la sua prima piazza d’onore stagionale. Il riminese Matteo Ferrari è solo solo settimo, non al meglio fisicamente per la caduta di ieri. In classifica generale Pirro diventa campione con 224 p. con Ferrari secondo a 196.

MOTO3 Kevin Zannoni (TM Factory Racing 3570 MTA) chiude come meglio non poteva il suo 2018. Il campione in carica ha trionfato nell’ultimo round di Vallelunga, andando a conquistare la vittoria con oltre 2 secondi di vantaggio sui suoi avversari. Dietro di lui gran secondo posto di Elia Bartolini. L’esordiente in categoria su RMU VR46 Riders Academy è riuscito a staccare i suoi rivali nell’ultimo giro, per conquistare il 2° podio del suo 2018. Terza posizione per Edoardo Sintoni con la KTM ProGP Racing Team. In classifica generale Zannoni chiude a 241 p. con Spinelli (Honda Gresini Racing Junior Team) secondo a 176 p. (6° in gara) e Carraro (Minimoto Portomaggiore) a 161 p. (5° in gara).

SS600 La SS600 ha visto la vittoria in gara di Marco Bussolotti. Vittoria amara quella di Bussolotti, perché con l’8° posto finale a Vallelunga Massimo Roccoli conquista il titolo. Una vittoria per lui in questa stagione con sette podi all’attivo. Risultati che hanno permesso a Roccoli di trionfare in una SS600 agguerritissima e di conquistare il suo sesto titolo Italiano. In classifica generale Roccoli si laurea campione con 181 p. davanti a Bussolotti 177 p. e Stirpe a 169 p.

SS300 Finale rocambolesco in SS300. La vittoria, all’ultima curva, è andata ad Alessandro Arcangeli (AG Motorsport Italia Yamaha), bravo a rimanere lucido fino all’ultimo e a migliorarsi rispetto al podio di ieri. Prima vittoria per lui. La seconda posizione è andata a Matteo Bertè (ProGP Racing Yamaha) con Nicola Bernabè (RM Racing Kawasaki) a chiudere il podio e Kevin Sabatucci (ProGP Racing Yamaha) scivolato all’ultima curva mettere era in lotta per la vittoria. Solo quarto il titano Luca Bernardi (Team Trasimeno Yamaha), risultato che consente a Manuel Bastianelli, 19° in pista, di laurearsi campione italiano SS300. Non al meglio fisicamente per un dolore al tallone, l’alfiere Kawasaki Prodina Ircos ha stretto i denti, conquistato il titolo di categoria grazie soprattutto a due vittorie e cinque podi. La classifica finale vede quindi Bastianelli campione con 184 p. davanti a Bernardi a 176 p. e Sabatucci a 143 p.