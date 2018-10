FOTO: Novafeltria riscopre le tradizioni contadine di una volta. Successo per la Festa della vendemmia

Attualità

Novafeltria

| 19:56 - 07 Ottobre 2018

E' stata un successo, nonostante la pioggia di sabato pomeriggio, la seconda edizione della Festa della vendemmia e dei frutti d'autunno, che ha animato il weekend a Novafeltria. Un evento per riscoprire le tradizioni contadine di una volta: il clou, domenca pomeriggio, con l'arrivo dell'uva nei carri trainati da buoi e il rito della pigiatura. In piazza Vittorio Emanuele non sono mancati i canti e i balli della tradizione, stand gastronomici e la piccola fattoria allestita nella piazzetta del 'Borgo della Motta', che ha attirato al curiosità di tantissimi bambini. Tante persone hanno indossato vestiti d'epoca, come il sindaco Stefano Zanchini (foto 4-5 della gallery), mentre i commercianti hanno addobato le loro vetrine a tema, a dimostrazione della partecipazione di tutta la comunità. In piazza Roma bancarelle con prodotti a km zero, piantine e piante da frutto, oltre allo stand della Pro Loco di Maiolo con pane e spianata.