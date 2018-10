Volley A2 femminile, l'Omag liquida Trento: 3-0 al debutto. Lualdi e Saguatti mvp

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:47 - 07 Ottobre 2018

Esordio vincente per l’Omag sul proprio parquet: 3-0 al Delta Informatica Trentino. Una bella partita, divertente e giocata con coraggio e la giusta dose di determinazione da parte della squadra romagnola contro una delle compagini più quotate di questo girone. Sugli scudi Lualdi, mvp di giornata alla pari di capitan Saguatti, e l’americana Erin Fairs arrivata solo dieci giorni fa. Domenica il turno di riposo.



LA CRONACA Si parte con i sestetti annunciati alla vigilia: Saja si affida a Fairs, schierandola in diagonale a Saguatti, Battistoni è la palleggiatrice, Manfredini l’opposto, Caneva e Lualdi le centrali e Gibertini il libero. Negro risponde con Moncada al palleggio, Baldi opposto, Mc Clendon e Fiesoli in posto-4, Fondriest e Furlan al centro e Moro libero.



PRIMO SET Avvio combattuto, la Omag prova ad allungare (11-8). Ma è Fondriest ad accorciare con una veloce ed un muro (11-10). Fiesoli rimette le cose in parità (12-12). Scendono in cattedra Fairs e Saguatti con Negro che chiama il primo time out del match (17-14). In un susseguirsi di errori al servizio si arriva al 19-17 per le padrone di casa che allungano subito con Saguatti e un muro di Lualdi. Negro ferma il gioco. Rientra Moncada al posto di Carraro. Lualdi guadagna 6 set point. Fairs chiude i conti 25-18.



SECONDO SET Parte col turbo la Omag (6-2). Una Saguatti, reduce da un infortunio ad un dito, colpisce a ripetizione la difesa avversaria. Negro chiama il suo secondo discrezionale (12-7). Set a senso unico con Saguatti e Lualdi che la fanno da padrone (22-10). Le Trentine accorciano e Saja ferma il gioco (22-14). Manfredini guadagna 8 set point con Lualdi che chiude al secondo tentativo (25-17).



TERZO SET L'Omag si porta subito avanti 3-0 e Trento non ci sta (3-3). Set più equilibrato il terzo con le squadre a braccetto fino al 9-9. Omag allunga e Negro ferma il gioco (12-9). Set in discesa per la Omag che ha preso di mira la ricezione di MC Clendon (16-11). Accorcia Trento con un 16-14. Si procede verso l’epilogo di questo match con una sola squadra in campo. Sono sette i match point conquistati. Tentativo di rientro di Trento con Saja che ferma il gioco 24-20. Manfredini chiude il match: 25-20.



IL TABELLINO

Omag 3

Delta Informatica Trentino 0

Omag: Fairs 14, Battistoni, Manfredini 8, Lualdi 14, Caneva 3, Mazzotti, Gibertini (L), Saguatti 14. Non entrate: Pinali, Guasti, Casprini, Gray, Mandrelli.

Delta Informatica Trentino: Fondriest 7, Furlan 4, Fiesoli 13, Mc Clendon 4, Moncada 4, Baldi 10, Moro (L), Carraro, A. Mazzon, Vianello, Tosi 2. Non entrate: Mason, G. Mazzon.