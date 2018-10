PAGELLE: Rimini Calcio, 2-2 con la Giana Erminio. Brilla Volpe, troppe incertezze in difesa

Sport

Rimini

18:57 - 07 Ottobre 2018

Terzo pareggio in quattro gare per il Rimini, che mantiene però l'imbattibilità. Il 2-2 con la Giana Erminio arriva al termine di quella che è la peggior partita finora dei biancorossi, a tratti in sofferenza al cospetto di una Giana Erminio brillante nella costruzione della manovra, ma troppo fragile al centro della difesa per poter puntare a un campionato di vertice. Sontuosa la prestazione di Lunetta, mentre nel Rimini ha brillato Volpe: l'attaccante ex Frosinone ha firmato una doppietta, arrivando a quota tre reti in classifica marcatori.

SCOTTI 6: senza colpe sulle due reti degli avversari. Non deve impegnarsi in interventi difficili.

VENTURINI 5: parte bene, con una diagonale perfetta su Lunetta. Poi l'attaccante della Giana lo fulmina sul gol del pareggio. Da quel momento inizia una partita costellata di incertezze.

FERRANI 5.5: duello arcigno, in alta quota, con Perna. Nella ripresa stoppa un'iniziativa pericolosa di Lunetta, in un'altra circostanza perde un pallone sanguinoso vicino alla linea di fondo. Lui e Petti sono sorpresi da Perna in occasione del 2-2.

PETTI 5.5: nella ripresa è praticamente il regista del Rimini, con continui lanci lunghi. Perna lo beffa in occasione del gol del pareggio.

SIMONCELLI 6.5: tanta quantità sulla fascia destra, inoltre impreziosisce la sua gara con la pennellata per il primo gol di Volpe.

MONTANARI 6: nel prmo tempo va a vuoto in tackle, lasciando spazio alla progressione devastante di Lunetta. Nel complesso però una partita di sostanza.

ALIMI 5.5: può fare di più, anche se il Rimini non è squadra costruita per dominare il gioco.

GUIBRE 6.5: apre la fascia all'insermento di Iovine sul primo pareggio, ma nella ripresa mette in mostra una condizione fisica straripante.

ARLOTTI 6: serve l'assist per il raddoppio a Volpe. Partita come al solito di sacrificio.

BUONAVENTURA 6: nel primo tempo è spesso nel vivo del gioco, dimostrando una buona intesa con i compagni di reparto. Il gol dell'1-2 nasce da lui, bravo a destreggiarsi tra i giocatori avversari. Cala nella ripresa anche perché privo di rifornimenti.

VOLPE 7.5: encomiabile perché non perde la freddezza al momento di calciare in rete nonostante la partita dispendiosa in termini di pressing. Brucia di testa i due centrali avversari, poi si dimostra un cecchino in occasione del raddoppio. Tre gol in quattro partite: grande acquisto del ds Tamai.

BANDINI 6: sfiora il gol del 2-3. E' lontano dalla miglior condizione fisica; se la ritrova, il Rimini può dirsi perfettamente coperto sulla fasce.

VARIOLA 6.5: decisamente il più in forma dei centrocampisti centrali. Merita una maglia da titolare.

CICAREVIC 6: al suo ingresso in campo il Rimini esce da una pericolosa impasse, lavora alcuni palloni interessanti.

CANDIDO 5.5: a differenza di Cicarevic, ha faticato a entrare in gara.

CECCONI S.V.

RIGHETTI 6: Variola merita una maglia da titolare, per il resto oggi c'è da rivedere qualcosa in difesa. Ci piace l'ottimo lavoro fatto dal terzetto di attacco. Mister Righetti ha perso però il confronto con Bertarelli, potendo contare su una panchina più ricca.



Pagelle Giana Erminio: Leoni 6, Perico 6.5, Rocchi 5, Montesano 5, Lanini 5.5, Chiarello 7, Dalla Bona 6.5, Pinto 6 (Marzeglia s.v.), Iovine 6.5 (Capano 7), Perna 7 (Mutton s.v.), Lunetta 7.5 (Piccoli s.v.). All. Bertarelli 6.5.





