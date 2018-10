Calcio Eccellenza: un colpo di testa di Samba lancia la Marignanese, Diegaro battuto 1-0

Sport

San Leo

| 18:41 - 07 Ottobre 2018

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori, Moretti (dal 70’ Generali), Conti, Dominici, Samba, Carnesecchi (dal 89’ Sanchini), Fabbri, Donati (dal 59’ Pensalfine), Santoni (dal 59’ Notariale), Mazzoli.

A disp: Bonazza, Tontini, Beninati, Romani, Crescentini. All.: Lilli

DIEGARO: Foier, Vitali, Bartoletti (dal 83’ Ravaglia), Sankhare, Varrella, Antoniacci, Mazzuoli (dal 65’ Giornali), Zavalloni, Morganti (dal 70’ Paganelli), Casadei (dal 75’ Facondini), Rodriguez (dal 88’ Pagliarani).

A disp.: Fabbri, Asllani, Mariani, Ariyo. All.: Faedi

ARBITRO: Astorino di Bologna (Assistenti: Cornacchia di Lugo e Capritta di Ravenna).

RETE: 78' Samba (M)

NOTE: ammoniti Dominici, Samba e Santoni (M), Zavalloni e Rodriguez (D).





La Marignanese supera di misura il Diegaro grazie a un gol di Samba. Prima occasione al 18', Salvatori mette in mezzo un pallone molto interessante, la rovesciata di Dominici però non inquadra il bersaglio. Cinque minuti dopo prodezza di Azzolini: Morganti scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con il portiere ex Rimini, che però rimane in piedi e si salva in corner. Al 24' contropiede della Marignanese, il sinistro a giro di Carnesecchi finisce a lato di poco. Al 32’ Santoni cerca l’eurogol, ma il suo tiro sorvola la traversa. Nel secondo dei due minuti di recupero del primo tempo Diegaro pericoloso: tiro a botta sicura di Mazzuoli, sugli sviluppi di un corner, la palla esce di poco. Nella ripresa pericolosi gli ospiti al 52', Varrella viene pescato in area, ma la sua conclusione finisce alta sopra alla traversa. Al 69’ il tiro cross di Mazzoli viene bloccato da Foiera. Al 73’ Pensalfine ci prova da posizione defilata ma calcia alto. Il risultato si sblocca al 78' sulla punizione di Conti che trova il colpo di testa vincente di Samba.