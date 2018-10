Calcio Eccellenza, il Cattolica fa suo il derby con la Fya Riccione: decide Sartori al 40' del primo tempo

Sport

Riccione

| 18:20 - 07 Ottobre 2018

Con una rete di Sartori (foto) al 40' del primo tempo il Cattolica espugna il Nicoletti di Riccione. All’8’ con una verticalizzazione improvvisa Docente viene smarcato in area, tiro del l’attaccante Fya colpisce la traversa. Al 15′ corner di Righetti palla impattata da Ioli e Andreani in qualche modo smanaccia la palla salvandosi. Sul ribaltamento di fronte Cattolica pericoloso in contropiede con Amati che per un soffio non riesce ad impattare il pallone. Al 20′ Invenzione di Docente palla che arriva a Cuomo che spara di sinistro Andreani respinge, sulla respinta ancora Cuomo conclude da due passi incredibilmente sull’incrocio dei pali. Al 35′ palla in profondità nel cuore dell’area giallorossa per Sottile che per poco non sorprende Andreani, un minuto dopo Docente che posizione defilata conclude fuori. Al 40′ Il Cattolica in rete: punizione sterna di Palazzi che pesca Sartori che devia di testa per il vantaggio ospite

Nella ripresa al 4’ Docente dai 25 metri, la sua conclusione potente di destro termina a lato. Al 22’ contropiede del Cattolica su una punizione di Righetti ribattuta. Amati sprinta con Cuomo mette in mezzo e alla fine è Passaniti a salvare su Sartori. Al 24’ Fya Riccione pericolosa con Sottile che sugli sviluppi di un calcio di punizione conclude da pochi passa sul portiere Andreani. Al 29’ intervento miracoloso di Passaniti che para in due tempi su Sartori. Al 46’ occasione d’oro per Docente pescato con un lancio di 50 metri di Righetti, il centravanti stoppa bene ma a tu per tu con il portiere conclude di sinistro fuori.



IL TABELLINO



Fya Riccione: Passaniti, Sottile, Piscaglia, Censoni, Ioli, Righetti, Cuomo(79’Lunadei), Mani (66’Perazzini), Docente, Cangini(82’Alberigi), Grimellini. A disposizione. Basilico, Ghiggini, Franceschini, , Pari, , Merli, Zafferani. All. Giorgi

Cattolica: Andreani, Sartini, D’Addario(84’Parma), Mercuri, Ceramicoli, Sylla(79’Cruz) Palazzi, Bortomioli (71’Protino), Sartori, Boschetti. A disp. Palazzi, Pasini, Pari, Bacchielli, Amati, Formica. All. Angelini

Arbitro Giuseppe Sangiorgi (assistenti Federico Pasotti, Francesco Pilato)

Reti: 40′ pt. Sartori

Note. Ammoniti: Sartori, Ioli, Righetti. Espulsi: 85’Piscaglia