Calcio Promozione: Pietracuta esce indenne da Russi, pari 0-0 senza emozioni

Pietracuta di San Leo

18:17 - 07 Ottobre 2018

RUSSI: Casadio, Temporin, Consalvo, Godoli, Vasumini (26’ st Vasumini), Tassinari, Rava, Lombardi, Placci, Babini Fabio, Gallamini.

In panchina: Cenni, Fontana, Francia, Calderoni, Baldi, Bosi, Spazzoli. All. Candeloro.

PIETRACUTA: Lasagni, Mularoni, Masini, El Haloui, Amadei, Golinucci (31’ st Tosi), Tomassini (34’ st Gessaroli), Fabbri Francesco, Fratti, Fabbri Davide (41’ st Bindi).

In panchina: Balducci, Giovanetti, Faeti, Tadzhybayev, Barnardi. All. Fregnani.

ARBITRO: Pelotti di Bologna (Assistenti: Marzocchi e Carlino di Bologna).

NOTE: ammoniti Fabbri F., Tomassini, Fratti, Consalvo, Amadei, Temporin. Recupero: 1'+3'.





Nella sesta giornata del campionato di Promozione pareggio a reti inviolate tra Russi e Pietracuta. Nel primo tempo domina l’equilibrio tra le due formazioni che non riescono a creare alcuna occasione pericolosa se non generata da qualche sbavatura difensiva; si chiude un primo tempo senza emozioni che ha viso le due squadre equivalersi sul piano agonistico e dell’intensità. Il secondo tempo è una fotocopia della prima frazione con ancora equilibrio in campo; il Russi prova ad acquisire il pallino del gioco senza però creare occasioni pericolose. Il Pietracuta dal canto suo prova in ripartenza a portarsi in vantaggio ma senza risultati. La partita si conclude così con uno 0-0 privo di emozioni. La prossima giornata il Russi sarà impegnato nuovamente in casa nel derby contro il San Pietro in Vincoli, mentre il Pietracuta ospiterà il Torconca Cattolica.



Pietro Zauli