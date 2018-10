Calcio Promozione: Vis Misano, bruciante sconfitta 3-1 in casa con il Futball Cava

Sport

VIS MISANO: Sacchi, Siliquini (49' Imola), Politi (83' Antonietti), Pironi, Lepri, Sanchez, Baldini (49' Muccioli), Boldrini (49' Stella), Urbinati (75' Meluzzi), Laro, Savioli.

In panchina: Cuomo, Fraternali, Fiorini, Urbinati. All. Bucci.

FUTBALL CAVA: Lani, Maltoni, Ammannato, Gentilini (76' Iacovelli), Bertaccini (49' Falcini), Bandini, Fazzini (82' Mazzotti), Fiore, Asturi (64' Bacchilega), Rossi (87' Kane), Satanassi.

In panchina: Vigilante, Selvaggio, Boni, Agazzi. All. Casamenti.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna (Assistenti: Gamberoni di Faenza e Ballardini di Ravenna).

RETI: 25' Rossi, 27' Ammannato, 69' rigore Urbinati M. (VM), 70' Fiore.

NOTE: ammoniti Laro, Sanchez, Iacovelli.





Primo tempo amaro per il Misano, con il Cava che e' bravo a chiudersi nella propria meta' campo lasciando pochi spazi ai locali. La prima occasione del match se la procura Pironi, che raccoglie una palla vagante al limite dell'area e prova a sorprendere Lani, ma il portiere ospite e' attento e para in due tempi. Al 25' arriva invece il vantaggio del Cava, alla sua prima occasione in area locale, Rossi viene servito in area e con un bel diagonale batte Sacchi che riesce solo a toccare il pallone sul palo. Il Misano sembra frastornato e al 27' subisce il secondo gol, con Ammannato, colpevolmente lasciato solo in area, che ribadisce in rete una corta respinta di Sacchi. Al 38' e' ancora il Cava a farsi vedere in avanti, questa volta con Asturi che scatta sul filo del fuorigioco, ma il suo tiro viene neutralizzato dall'estremo difensore misanese. Solo dopo uno spauracchio a inizio secondo tempo, procurato da Rossi che trova solo l'esterno della rete, il Misano reagisce e inizia a creare azioni da gol concrete. Al 60' il neo entrato Muccioli si impegna in un'azione personale che lo porta al tiro che pero' e' facile preda del portiere. Al 63' Imola crossa per Stella che colpisce di testa ma la sua conclusione termina di poco alta. Al 68' Savioli entra in area palla al piede, serve al centro dell'area ma Lani salva i suoi e devia in corner, sugli sviluppi del calcio d'angolo Urbinati M. viene steso in area, il direttore di gara assegna un calcio di rigore che lo stesso 9 misanese si incarica della battuta e segna. Ma la gioia del gol dura poco, un minuto piu' tardi Fiore raccoglie una palla vagante fuori dall'area di rigore locale e magistralmente riesce a tenere la sua conclusione raso terra battendo il giovane Sacchi. Il Misano si getta rabbiosamente nella meta' campo avversaria per recuperare la partita, ma l'estremo difensore Lani ha deciso di condurre i suoi fino alla vittoria e si supera prima parando una bella rovesciata di Meluzzi e poi un colpo di testa di Stella.





Ufficio stampa Vis Misano