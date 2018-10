Calcio 1a Cat: Athletic Poggio, convincente vittoria 3-1 sul Real San Clemente. Due gol di Zaghini

Sport

Poggio Torriana

| 17:58 - 07 Ottobre 2018

ATHLETIC POGGIO: Sebastiani, Ceccarini, Cupioli (67' Fornino), Casadei, Campanelli, Pagliarani; Gacovicaj (61' Manfroni D.), Succi (71' Bartolini); Zaghini, Astolfi (81' Fontana), Della Marchina (64' De Paoli F.).

In panchina: Montagna, Bernucci, Cameli. All. Damato.

REAL SAN CLEMENTE: Franchini, Tasini, Epiceno (35' Mazzoni), Montanari (67' Righini), Sarti (70' Angelotti), Cenci; Ricci (61' D'Achille), Geri (81' Fabbri); Pecci, Buffone, Barbanti.

In panchina: Zanca, Muccini, Lorenzi. All. Bianchi.

ARBITRO: Carlini di Cesena.

RETI: 8' rigore e 51' Zaghini (A), 26' Succi (A), 89' Pecci (RSC).

NOTE: espulso Buffone all'85', ammoniti Franchini, Cupioli.





Buona prestazione dell'Athletic Poggio di Mister Damato, in grado di mettere in ghiaccio la vittoria già nell primo tempo con le reti di Zaghini e Succi, sprecando almeno altre cinque chiare occasioni. Nella ripresa il Poggio, dopo qualche minuto di poca lucidità, si è rivelato puntuale nel ritrovare organizzazione e compattezza segnando ancora con Zaghini. Tardiva la reazione degli ospiti, arrivata con Pecci, quando la truppa di Mister Bianchi si trovava in inferiorità numerica.





Durante i primi minuti di gioco le due squadre mostrano subito grande intensità ed organizzazione. Ed all’ottavo l’Athletic spezza già l’equilibrio del match. Gacovicaj vede lo scatto di Zaghini e lo serve con un lancio al bacio. L’ex punta della Colonnella controlla la palla, salta l’estremo difensore e dallo stesso viene steso. L’arbitro non ha dubbi: ammonizione per Franchini e rigore. Dal dischetto si presenta Zaghini che non sbaglia (1-0).

All’11esimo i padroni di casa falliscono il raddoppio con Della Marchina che, da ottima posizione, calcia fuori. Subito dopo altra occasione per gli arancioazzurri. Affondo di Astolfi sulla sinistra che salta l’uomo e la butta in mezzo, ma la difesa spazza. Al 21esimo nuova opportunità per l’Athletic. Gacovicaj imbecca ancora Zaghini che stoppa bene ma calcia sul portiere. Al 26esimo i bernesi raddoppiano. Della Marchina costruisce un’azione praticamente da solo, sfruttando fisico e tecnica. Gacovicaj a quel punto si propone sulla destra e la ributta in mezzo per Della Marchina che tenta un tiro strano, in grado di tramutarsi per un assist a Succi (2-0). Al 33esimo ben due le palle gol per la squadra di Damato. Prima Gacovicaj salta un paio di uomini sulla destra, per poi servire un compagno, ma la difesa sventa il pericolo. Qualche secondo dopo Della Marchina fa valere il fisico per liberarsi della marcatura, e poi esplode un tiro sul quale Franchini risponde presente. Si va al riposo sul punteggio di due a zero in favore dell’Athletic.





Il secondo tempo comincia comprensibilmente col San Clemente sbilanciato in avanti, col Poggio non molto lucido nella fase difensiva e nella costruzione del gioco. Ad ogni modo al sesto è l’Athleitc a calare il tris. Succi compie un prodigio in mezzo al campo sottraendo palla ad un avversario e scattando in contropiede. Il capitano arancioazzurro resiste alle spallate e, lanciato verso la porta, serve Zaghini che deposita in rete (3-0) Due minuti più tardi Astolfi sfiora il poker, con un tiro che viene deviato in corner. Al 16esimo il Real ha una ghiotta occasione per accorciare le distanze ma Sebastiani si oppone bene a Buffone. Al 40esimo gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Buffone che, già ammonito, riceve il secondo giallo. Al 44esimo però il Real sigla una rete con Pecci. Ma non c’è più tempo. Finisce tre a uno per l’Athletic.